Un' infermiera sequestrata e un agente ferito | scoppia il caos nel carcere di Bari

(Di sabato 17 agosto 2024)neldi, dove i detenuti hanno sequestrato un'unche cercava di difenderla: a denunciarlo i sindacati in una nota. “Dalle primissime e ancora disarticolate notizie che ci giungono, alcuni detenuti di una sezione detentiva avrebbero sequestrato un'e aggredito violentemente l'appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio, che cercava di impedirlo - si legge nel messaggio -. Sarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della regione”. La rivolta sarebbe partita nella seconda sezione della Casa circondariale di, dove si trovano circa 70 detenuti per reati comuni, alcuni dei quali affetti da patologie anche di natura psichiatrica. L'allarme è stato lanciato con un audio accompagnato dalla foto del poliziotto: “Venite, hanno sequestrato un'”.