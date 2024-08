Tiro con l’arco | Nespoli qualificato per la World Cup Final

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Sarà ancora una volta Mauroa rappresentare l’Italia nellae della Coppa del Mondo dicon. Archiviate le prove di Shanghai (Cina), Yecheon (Corea del Sud) ed Antalya (Turchia), il circuito si chiuderà con l’evento in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre a Tlaxcala, in Messico. Il trentaseienne di Voghera, reduce dai quarti die alle Olimpiadi di Parigi 2024, parteciperà per la settima volta in carriera, la quarta consecutiva, allaCup, in cui è salito due volte sul podio a livello individuale. Nel 2019arrivò infatti secondo a Mosca, mentre lo scorso anno l’azzurro ha chiuso al terzo posto a Hermosillo, sempre in Messico. Nella gara femminile di compound (non olimpico), invece, sarà Elisa Roner a difendere i colori dell’Italia.conper laCupSportFace.