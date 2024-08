Temporali come a Ferragosto la Toscana si prepara L’esperto | Ecco perché è così difficile prevederli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – Maltempo, con pioggia,forti e un brusco calo delle temperature un po’ in tutta la. Già, ma quali sono le aree e le città più a rischio? E’ la domanda che un po’ tutti si stanno facendo nel vedere le previsioni che ormai da giorni annunciano un deciso peggioramento per il week-end in corso. Nella giornata di oggi, sabato, qualche fenomeno più o meno intenso potrebbe verificarsi nel pomeriggio, ma è soprattutto domani, domenica, che si teme l’arrivo dei. Meteo, addio al caldo africano. Le previsioni Il problema, in questo caso, è sapere quando e dove si formeranno. Ma, soprattutto, è complicato sapere quanto saranno violenti e se saranno accompagnati da vento e grandine.