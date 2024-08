Taron Egerton | nuovi rumor lo vogliono in trattative con Marvel Studios

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 17 agosto 2024)loinconMy Time To Shine Hello sostiene chesia ora incon iper un ruolo non divulgato. Si vocifera da tempo che l’attore di Kingsman sia in lizza per sostituire Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine dell’MCU, ma lui ha ripetutamente negato che siano avvenuti degli incontri. “Non sarò io a interpretare Wolverine”, ha detto in un’intervista del 2023. “Non ci sono segnali che indichino che sia questa la cosa giusta. E non so se io forse sto arrivando al punto in cui non è più quello che voglio. Non lo so. Non direi mai mai, e adoro quei film. Mi sono davvero divertito a guardarli negli ultimi 10, 15 anni. Ma se io Sai, potrebbe non essere più la cosa giusta per me. Penso che forse ho superato il punto in cui sembrava la cosa giusta per la mia carriera.