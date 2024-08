Serie A programma prima giornata | date orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) L’attesa è finita: dopo i due mesi e mezzo di pausa estiva torna laA, in questa nuova stagione 2024/25. Riparte la caccia all’Inter campione in carica, che sarà favorita anche quest’anno in virtù del dominio della scorsa edizione, ma Milan e Juventus, con una nuova guida tecnica, sono pronte a dare l’assalto. I nerazzurri esordiranno a Marassi contro il Genoa, mentre è in casa lasfida dei rossoneri, contro il Torino, e dei bianconeri, contro il neopromosso Como. Partono lontano dalle mura amiche anche la Roma di De Rossi, impegnata a Cagliari, l’Atalanta di Gasperini, al Via del Mare di Lecce e il Napoli di Conte, in casa dell’Hellas Verona. Di seguito ilcompleto delladiA. Si avvicina sempre di più al termine la stagione 2023/24 diA.