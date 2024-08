Risultati Serie B | festa Juve Stabia e Sudtirol pari Pisa Clamoroso a Salerno!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Il sabato sera diB regala verdetti importanti e grandi emozioni. Colpoin casa del Bari: Bellich, Folino e Artistico firmano il tris dei campani, Ricci rende meno amaro il risultato nel finale. A proposito di finale, la Salernitana festeggia il 2-1 a tempo quasi scaduto: sotto per 93 minuti (Rabbi), i campani la ribaltano in 4 minuti, tra il 93? e il 97?, grazie al gol di Daniliuc e l’autogol di Angeli. Vittoria per 2-1 anche delsul Modena: a Mallamo risponde Bozhanaj, al 91? il gol di Rover regala 3 punti alla squadra di casa. Pareggio per 2-2 frae Spezia: Esposito e Bertola firmano vantaggio e raddoppio ligure, Toure e Canestrelli evitano il ko a Inzaghi.