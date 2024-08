Puoi andare in pensione anche senza aver mai versato i contributi | ecco quanto ti spetta ogni mese

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Può sembrare incredibile ma la verità è che inon sono sempre necessari per poter ottenere unamensile. Lavoro,sono strettamente collegati ma esistono soluzioni alternative pere un trattamento erogato mensilmente quando si supera l’età di collocamento. Scopriamo le condizioni da soddisfare. Laè realtà, come ottenerla? (Cityrumors.it)Lasi può costruirecarriera lavorativa con conseguente maturazione dei. Sappiamo bene che nel sistema previdenziale italiano la contribuzione è la chiave del pensionamento. Il requisito anagrafico manca in alcuni scivoli pensionistici mentre quellovo è sempre presente.