PS5 ed Xbox Series X|S un sito mostra tutti i giochi usciti in esclusiva… ma sono pochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 17 agosto 2024) PS5 edXSstate rilasciate sul mercato da ormai circa quattro anni, ma quantieffettivamente iesclusivi approdati sulle console di attuale generazione in questo lasso di tempo? L’utente LeGamer ha deciso di porsi la stessa domanda, aprendo una pagina su Backloggd così da elencarei titoli chestati rilasciati dal mese di Novembre 2020 ad oggi esclusivamente sulle console di nuova generazione di Sony e Microsoft. Precisiamo che LeGamer ha inserito in questa lista soltanto icheeffettivamente esclusivi per PlayStation 5 edX eS, ragion per cui ha esclusoi titoli che godono al momento anche di una versione per le console della generazione precedente, quindi PS4 edOne.