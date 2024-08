Moto2 Sergio Garcia il più veloce nelle P2 in Austria Vietti e Arbolino in top 14 Aldeguer fuori dal Q2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Intensissima seconda sessione di prove libere per lanel Gran Premio d’2024 a Spielberg.fa segnare il miglior tempo in 1:33.461 in un turno interrotto nel finale per una bandiera rossa legata a una caduta di Ai Ogura.è davanti a tutti con la Boscoscuro facendo il record della pista di tutti i tempi per la categoria. Molto bene anche le Kalex, che arrivano vicine a: Filip Salac chiude in seconda posizione a un ritardo di 0?163 da, poi c’è Tonyche ha disputato un’ottima sessione, facendo inizialmente un buon tempo e rifinendolo sulla bandiera a scacchi. All’ultimo si è buttato dentro anche Aron Canet in quarta posiione.