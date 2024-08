Morata Alice Campello Resta a Madrid Per il momento niente divorzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 agosto 2024)alhanno deciso di non divorziare. L’ex moglie dello sportivo resterà con i suoi figli a, e i quattro figli avuti con Alvaro, secondo “Hola“, resterà in Spagna.Milano, ma, e per il. Una decisione legata ai figli per garantirgli serenità. In quanto ali due ex coniugi vogliono andarci piano per capire se la loro separazione sarà definitiva o meno, dopo un amore durato otto anni di cui sette di matrimonio. Nei giorni scorsi un giornale aveva parlato di una presunta terza persona tra loro. Notizia immediatamente smentita dal calciatore.aveva infatti scritto: «Vorrei chiarire che una testata a cui non voglio dare nessuna pubblicità ha pubblicato oggi una “notizia” su alcune presunte foto mie che non esistono.