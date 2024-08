Matias Soulè il gioiellino chiamato ad essere l’erede di Dybala

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Matías Soulé Malvano, giovane calciatore argentino nato nel 2003, sta rapidamente guadagnando attenzione nel panorama calcistico internazionale. Con il doppio passaporto argentino e italiano, grazie alle origini materne, Soulé è pronto a lasciare il segno nel calcio europeo, soprattutto dopo il suo recente trasferimento alla AS Roma. Soulé ha iniziato la sua carriera nei club giovanili argentini, dove ha messo in mostra le sue straordinarie doti tecniche. L’ala destra è riuscito ad imporsi come titolare nel Frosinone nella scorsa stagione di Serie A, segnando 11 gol e dimostrando abilità notevoli nel dribbling, nella velocità e nel tiro. Nonostante la retrocessione del Frosinone, il suo talento non è passato inosservato e le sue performance attirano l’interesse di club di alto livello.