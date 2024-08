Mastercard pronta a licenziare 1 000 persone entro il 30 settembre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 agosto 2024) Secondo quanto anticipato da Bloomberg,si starebbe preparando a tagliare il 3% della sua forza lavoro a livello globale, come parte di una più ampia iniziativa di “ristrutturazione”. Il licenziamento del 3% dei suoi lavoratori nel mondo significherebbe circa 1.000 dipendenti, stando al numero di dipendenti dichiarato dall’azienda alla fine del 2023.a tagliare il 3% della sua forza lavorostarebbe per– o riallocare – circa 1.000 dei suoi dipendenti, in varie parti del mondo. “Abbiamo recentemente annunciato cambiamenti organizzativi, riallineando le regioni e le imprese per accelerare la crescita e sbloccare capacità che consentiranno investimenti in opportunità a lungo termine”, ha affermato il portavoce in una nota.