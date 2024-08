Marotta | Palacios? Sondiamo una pista valida! Ma non faccio nomi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Beppeè intervenuto prima del fischio d’inizio tra Genoa e Inter. Le sue parole a Dazn qualche minuto prima dell’esordio ufficiale del campionato di Serie A. Il suo pensiero su. MERCATO ?sui movimenti: «Gudmundsson è stato più un effetto mediatico. Noi abbiamo approfondito un po’ un’indagine esplorativa, ma abbiamo un attacco che ci dà ampie garanzie. La cosa per questo non ha trovato ulteriori progressi. Braccetto di sinistra? Noi cerchiamo un profilo alla Bisseck sia per qualità che per età. Stiamo seguendo unamolto, Ausilio e Baccin sono bravi a scovare dei giovani. Non abbiamo ansia, oggi ci presentiamo con qualche defezione, ma abbiamo una rosa di tutto rispetto. Affrontiamo la stagione con la consapevolezza di essere competitivi.? Non, a campare deisignifica anche fare brutta figura.