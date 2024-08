L’agguato dei baby banditi Quattro minori rapinati Un arresto e tre denunce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) L’accusa è rapina in concorso con due ragazzi e una ragazza. Avrebbe infatti minacciatominorenni e strappato loro i cellulari. Per questo nella serata della vigilia di Ferragosto un giovane, anche lui di età inferiore ai 18 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Pavia e trasferito al Centro di Prima accoglienzale di Milano. Gli altri componenti del gruppo che ha tesosono stati denunciati a pide libero. Nel dettaglio, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi del Liceo Copernico di Pavia per una segnalazione di rapina ai danni diminorenni, giunta al numero unico di emergenza 112. I giovanissimi erano stati poco prima avvicinati da due coetanei che, con atteggiamento aggressivo, avevano chiesto di vedere i loro telefoni con la scusa di doverne ritrovare uno perso in precedenza.