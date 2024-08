La Sangiovannese prende l’attaccante Bocci Ancora un innesto per l’organico di Bonura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) SAN GIOVANNI Laha sistemato il suo parco attaccanti. Al termine di una trattativa andata avanti da alcuni giorni, la società azzurra nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato l’ingaggio del classe 2003 Nicholas, lo scorso anno protagonista in Eccellenza umbra con la maglia dell’Ellera dove ha messo a segno la bellezza di 14 gol. Nativo di Foligno seconda punta che predilige giocare più all’esterno che non davanti alla porta, è cresciuto nei settori giovanili di Vis Pesaro e Gubbio per poi approdare al Cannara e, nello scorsa stagione, proprio ad Ellera dove è stato assoluto protagonista. Toccherà vedere, ora, se la società si fermerà al suo arrivo in questa sessione di mercato o tenterà un altro colpo per alzare il tasso qualitativo del gruppo di Marco