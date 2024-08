La promessa divampa di passione | Curro se ne va davvero? L' amore segreto tra lui e Martina cresce

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 agosto 2024) "Ladise ne va? L'tra lui eQuali sorprese riserverà il destino ai nostri amati personaggi? Amori in bilico, verità nascoste e decisioni cruciali si intrecciano in un vortice inaspettato che cambierà le loro vite. Se pensavate che nel turbinio dei sentimenti umani, tutto fosse già stato detto, vi sbagliavate. Ogni giorno porta la sua novità, e nel nostro racconto non ci si annoierà di certo. Quella di Lorenzo, per esempio, è una novità bomba:è stato accettato in una prestigiosa università del Regno Unito.