In Emilia Romagna 83 scuole andranno in reggenza

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 17 agosto 2024) Per il prossimo anno scolastico in, sono necessari almeno 83 presidi per coprire incarichi di. L’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha recentemente reso pubblico l’elenco delleprive di dirigenti scolastici, per le quali si sta cercando la disponibilità di altri presidi a ricoprire temporaneamente questo ruolo. Le sedi vacanti sono distribuite in tutte le province della regione: 11 a Bologna e provincia, otto a Ferrara, otto a Forlì-Cesena, 19 a Modena e provincia, otto a Piacenza, 13 a Parma, cinque a Ravenna, sette a Reggioe quattro a Rimini. L'articolo In83in