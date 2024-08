Il padre di Michele Merlo contro Fedez | Non paragonateli lui è un omino senza pa**e

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Il flirt trae Luna Shirin Rasia, 23enne e ultima fidanzata del cantante di Amici(scomparso tragicamente nel 2021), ha suscitato non poche reazioni. Non solo perché lei è la terza ragazza con cui il rapper viene fotografato in atteggiamenti intimi in pochi mesi, ma soprattutto perché la modella italo-venezuelana era stata legata proprio a. Il cantante è morto nell’estate del 2021 e quando si sentì male era a casa di Luna: proprio lei chiamò i soccorsi. Il ventenne fu anche operato, purtroppo però dopo un breve ricovero in ospedale morì dopo essere stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale. Un dolore immenso per i genitori, familiari, amici e per Luna per cui da sempre hanno chiesto giustizia. Luna Shirin Rasia scrisse bellissime parole per: “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore.