Furti armi e spaccio | raffica di denunce tra Fregene ed Ostia

(Di sabato 17 agosto 2024) Fiumicino, 17 agosto 2024 – Nell’ambito dei controlli, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio, effettuato nelle aree di maggiore afflusso di persone nelle località di, a contrasto didi droga e alla ricerca di. Il bilancio dell’attività ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di altre 10 persone per reati a vario titolo. Sono stati sottoposti a controllo con alcool test 3462 veicoli, identificate 270 persone, controllati quasi 200 veicoli. Nel dettaglio, una persona è stata arrestata poiché rintracciata in strada, è risultata gravata da ordinanza di aggravamento della pregressa misura detentiva dell’affidamento in prova a quella della custodia in carcere.