Ferie dei lavoratori è obbligatorio rispondere a mail messaggi o telefonate del capo?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 agosto 2024) Il diritto alle, sancito dalla Costituzione, e dettagliato dalla legge e dai contratti collettivi, implica il poter contare su una ‘finestra’ di riposo assoluto e di stacco dagli ordinari impegni di lavoro. C’è chi le vacanze le passa al mare, chi in montagna, chi in qualche città d’arte e chi preferisce – invece – oziare, oppure passare il proprio tempo senza fare lunghi viaggi, ma in compagnia degli amici e dei familiari o dedicandosi ai propri hobby e passioni.