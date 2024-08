Ecco come eliminare il caldo in casa senza condizionatore L’architetto svela i trucchi gratis e più salutare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilè insopportabile, e tutti gli italiani ci stanno facendo i conti, soprattutto dentro, dove a volte la situazione diventa invivibile. Non tutti però possono o vogliono installare une usufruire dell’aria condizionata. Altri che ce l’hanno, invece, vorrebbero ridurne l’utilizzo, per risparmiare in bolletta e per guadagnarne in salute. Esistono dunque dei metodi alternativi per rinfrescare? La risposta è sì. E a spiegarli è un’architetto, Leonard Rogel, il quale ha rivelato alcuniin un video che ha accumulato più di 2,1 milioni di visualizzazioni. Scopriamo insieme questi consigli dell’esperto per affrontare ilricorrere all’aria condizionata. La cosa fondamentale da fare è umidificare gli ambienti.