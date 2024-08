Carrarese bestia nera Ecco i precedenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) È indigesta laal Cesena, in particolare lo è stata negli ultimi anni, ossia da quando è nato il Cesena FC: 6 partite, 2 vittorie per i bianconeri, 2 pareggi e 2 successi per i toscani che domani, al Manuzzi, tornano a frequentare la cadetteria dopo ben 76 anni. Non sono mai stati banali gli ultimi incontri contro gli apuani tra i quali anche due sconfitte entrambe indicative. La prima, ormai tatuata nella storia bianco, il 4 settembre 2022, inizio dell’era Toscano, prima giornata di serie C, qui comincia il caos portieri: ko Minelli, dentro l’inadeguato Lewis e questa fu una delle ragioni principali della poi mancata promozione in B. I romagnoli persero per 2-1, andarono in vantaggio con Steven Shpendi al 22’, giocarono bene per un’ora, poi la rimonta degli ospiti con Giannetti 72’ e Bozhanaj all’80’.