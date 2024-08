Carlos Alcaraz si scusa per il suo sfogo in campo nella partita contro Monfils a Cincinnati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Non si può sempre vincere.ha dovuto prenderne atto ieri, nel match valido per il secondo turno del Masters1000 di. Lo spagnolo sperava di andare avanti in questo torneo di avvicinamento agli US Open, ma è arrivata una sconfittail francese Gael. Una prestazione negativa per, che ha faticato soprattutto ad adattarsi alla velocità del. Ad attirare l’attenzione è stata anche la sua reazione nel quarto game del terzo set, quando il transalpino ha concluso con una giocata di volo, confermando il break e colpendo la pallina in maniera un po’ sporca. In preda alla più totale frustrazione,si è sfogato sulla racchetta in maniera violenta. Dopo averne parlato in conferenza stampa, il n.3 del mondo ha pubblicato un post social perrsi del suo comportamento.