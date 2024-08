Blasco Pulieri Casa A Prima Vista | Ecco Chi E’ Sua Moglie!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 17 agosto 2024) Scopri la storia di, agente immobiliare di, con una carriera che spazia dalla sociologia al cinema, fino alla passione per le case e la vela.: Tra Sociologia, Cinema e Immobili, nato a Roma il 25 settembre 1978, rappresenta un esempio perfetto di come diverse passioni possano convivere e contribuire al successo in vari ambiti della vita. A 45 anni,è uno dei protagonisti di, il popolare programma di Real Time che segue la sfida tra agenti immobiliari nel soddisfare le esigenze dei clienti alla ricerca dellaperfetta. Tuttavia, il suo percorso per arrivare sotto i riflettori televisivi è tutt’altro che convenzionale. Dopo essersi laureato in sociologia presso l’Università La Sapienza di Roma,ha seguito per un certo periodo un’altra grande passione: il cinema.