Bertolaccini responsabile dell’area di medicina nucleare

(Di sabato 17 agosto 2024) Il dottor Pietro, direttore delladi Massa Carrara, è stato nominatodell’intera area aziendale didella Asl Toscana nord ovest.si è laureato all’Università di Pisa nel 1985 e nel 1990 si è specializzato in malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia. Nel 1994, a Firenze, ha conseguito l’ulteriore specializzazione in. Docente di radiobiologia del corso universitario di infermieristica fino al 2022,ha indirizzato i propri studi e ricerche alle cardiopatie congenite complesse, in particolare alla funzione ventricolare in pazienti affetti da tetralogia di Fallott o con broncopneumolgia cronica ostruttiva, nonché alla perfusione polmonare nei pazienti affetti da tetralogia di Fallott.