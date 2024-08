Beach volley Europei 2024 | è finale per Gottardi Menegatti stasera a caccia del titolo continentale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Martae Valentinasono inaglidi. La coppia azzurra, per la prima volta in seminella competizione, mette a segno anche lo step successivo e raggiunge l’atto conclusivo in programma questa sera alle ore 20:00. Una sfida lottata, quella dei quarti contro le lituane Paulikiene/Raupleyte, e vinta in rimonta dalle due ragazze che hanno recentemente rappresentato l’Italia femminile delai Giochi Olimpici di Parigi chiudendo al nono posto. Una vittoria in rimonta, ottenuta dopo essere partite male e aver perso il primo parziale di gioco per 17-21.