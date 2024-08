Atalanta la fascia destra parla brasiliano | in arrivo Wesley dal Flamengo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo l’Argentina, il Brasile è il paese che ha avuto più rappresentanti in termini di giocatori stranieri passati per l’. Capostipite per presenze è Ferreira Pinto (152 partite), poi segue Ederson (91, destinate ad aumentare ancora) e poi Evair (89). In totale i tesserati sono stati 17, ma presto potrebbe arrivare il 18°, visto che, esterno del, sembra ormai destinato al trasferimento in nerazzurro. Il suo nome completo èVinícius França Lima, è un classe 2003 e come detto gioca nel Fla, uno dei club di Rio de Janeiro il cui stadio di casa è il leggendario Maracanã. Insomma, uno che è abituato a certi palcoscenici, visto che li calca da tre anni abbondanti. In palmarès ha anche una Copa Libertadores vinta nel 2022, pur senza giocare.