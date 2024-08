Tennis Jack Draper loda le qualità di Jannik Sinner e rivela un particolare sui campi di Cincinnati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un rapporto di grande stima. Lo si era notato piuttosto chiaramente il feeling trae il britanniconel torneo di doppio a Montreal (Canada). L’accoppiata anglo-italiana si era resa protagonista di un bel percorso, spingendosi fino ai quarti di finale e non andando oltre per il ritiro di. Della relazione con il n.1 del mondo ha parlato ilta del Regno Unito in un’intervista concessa all’ATP. “è un grandissimo giocatore, non lo scopro certo io, e soprattutto una persona incredibile. È genuino, simpatico ed è per questo che abbiamo deciso di giocare insieme. Credo che siamo buoni amici, ci supportiamo sempre indipendentemente dai risultati. È bello che ci sia questo spirito anche se spero fra noi possa svilupparsi una grande rivalità perché significherebbe essere al suo livello“, ha raccontato