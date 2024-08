Rievocazioni storiche contributi del Fondo MiC a 203 beneficiari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pubblicato l’elenco deideiper il bando “Nazionale per la Rievocazione Storica” – 2024 dell’appositodel ministero della Cultura con una dotazione complessiva di circa 2 mln di euro. Si tratta di 203 organismi a fronte di 510 domande pervenute relative all’anno in corso. L’erogazione del contributo sarà disposta a conclusione delle attività indicate nel progetto, successivamente all’invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del bilancio consuntivo finale, da trasmettersi entro le ore 16 del 13 novembre 2024, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. L’erogazione deiassegnati è subordinata alle compatibilità di bilancio.