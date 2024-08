Pisa vs Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani ambiscono ad una salvezza tranquilla, mentre i playoff sono l’obiettivo minimo dei liguri.Vssi giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 20.30 presso l’Arena Garibaldi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri hanno chiuso la scorsa stagione al tredicesimo posto, sfiorando anche la retrocessione. Quest’anno si riparte da Filippo Inzaghi in panchina che dovrà garantire quantomeno la permanenza in cadetteria. Ottimo l’esordio ufficiale con la vittoria sul campo del Frosinone nel primo turno di Coppa Italia. I liguri arrivano da una stagione da brividi che li ha visti salvarsi all’ultima giornata, evitando così la doppia retrocessione.