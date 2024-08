La profondità umana del corporativismo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago – Ogni tanto è necessario stabilire e ricordare che il fascismo non sia stato solo “manganelli, olio di ricino e dittatura”. Il che dà una dimensione della situazione tragica in cui ci troviamo (intellettualmente, culturalmente,mente), dal momento che ogni riflessione in senso diverso nel merito viene scambiata per una “glorificazione”, ma in realtà provoca solo fastidio se ci si permetta di asserire – giammai – che il ruolo storico del Ventennio sia troppo importante per la storia italiana per non poter riconoscere tutta l’immensità creata. Non si tratta di glorififcare, anche se una premessa va fatta: chi scrive non ha nessun problema a glorificare il fascismo (ci vuole coraggio a non farlo, con una fase storica che ha costruito almeno un terzo dell’Italia moderna, se non oltre) e non ha tempo da perdere con queste sciocchezze.