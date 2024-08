Iran-Israele così la difesa aerea cambia la guerra L' analisi di Tricarico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) È dura a morire la convinzione che quella rabbiosa salva di missili scagliata il 13 aprile scorso controdall'sia stata una messa in scena, un bluff perché “telefonata”, come dicono anche commentatori che vanno per la maggiore ma in questo caso sprovvisti degli strumenti tecnici necessari per addentrarsi in una materia non loro. Sapere in anticipo che si sarà oggetto di un attacco aereo non aiuta a fronteggiarlo con maggior efficacia, questo è il punto di cui va preso atto, pena disinformare o -peggio- indurre in errore chi deve prendere decisioni. Vediamo perché. Missili, droni, velivoli o qualunque altro aeromobile in penetrazione con intento ostile debbono essere avvistati, identificati come nemici e solo allora abbattuti.