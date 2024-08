I carabinieri gli confiscano l' auto e il proprietario del mezzo aggredisce un militare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) San Miniato, 16 agosto 2024 – Idella compagnia di San Miniato hanno arrestato in flagranza un uomo, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo, si erano recati nell'abitazione della persona in questione per procedere ad una contestazione prevista dal codice della strada e alla confisca dell’vettura. L’uomo già multato più volte nelle scorse settimane, disattendendo a quanto gli era stato notificato, ha continuato a girare con l’che era stata sottoposta a sequestro e affidatagli in custodia. All’arrivo dei militari l’uomo ha iniziato ad inveire contro i, opponendo resistenza, dapprima sedendosi davanti al veicolo per impedire che fosse caricato dalla ditta convenzionata e, successivamente, cercando di chiudersi all’interno della macchina.