Guerra Ucraina Russia Zelensky prende Sudzha | utilizzati anche carri armati inglesi

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’offensivain territorio russo sta segnando una fase inaspettata del conflitto, con le truppe di Kiev che avanzano oltre i confini e conquistano la città dinella regione di Kursk. Un’operazione, partita senza preavviso, che sta mettendo a dura prova le difese russe, aprendo scenari nuovi e più complessi. Mentreannuncia i successi sul campo e richiede ulteriore supporto militare dai Paesi alleati, lasi riorganizza per rispondere con una controffensiva. A pagarne le conseguenze, come in tutte le guerre, sono i civili, perché le evacuazioni di massa nelle aree colpite dallaproseguono, mentre il conflitto si estende e si intensifica. L’esercito ucraino avanza:cade nelle mani di Kiev Partita senza preavviso il 6 agosto, l’offensivaoltre confine ha sorpreso molti osservatori internazionali.