Golf Kirk in testa dopo le prime diciotto buche del FedEx St Jude Championship Classifica corta e big in agguato

(Di venerdì 16 agosto 2024) Iniziano i playoff sul PGA Tour, e lo spettacolo come sempre è garantito.il primo giro delSt.inallatroviamo Chris, con lo statunitense che ha impreziosito la sua giornata con una meravigliosa buca in uno. Per l’americano giro in 64 colpi sporcato solo dal bogey della, con il vantaggio sui più immediati inseguitori che così torna ad essere di un solo colpo.parte forte, e al giro di boa è già quattro sotto al par di giornata. Arriva un altro birdie alla dodici, prima della magia al par 3 della 14. Ferro sei in mano, palla che si accomoda comoda sul green e inizia a rotolare, chiudendo la sua corsa in centro alla buca, senza bisogno di dover prendere in mano il putt. Per lo statunitense -6 totale di giornata con il solo errore all’ultima buca, e grande iniezione di fiducia per il resto della settimana.