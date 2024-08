Gerardina Trovato e il toccante appello ai fan | Non mi abbandonate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Catania, 16 agosto 2024 – "Ciao amici, sono. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi". Così in un videosui social la cantante catanese, divenuta famosa negli anni ‘90 con “Non ho più la mia città”, il brano che le fece guadagnare il secondo posto tra i Giovani a Sanremo 1993. Da anni assente da palchi e classifiche, dopo diversi problemi di salute, la cantautrice è riapparsa nei giorni scorsi sul palco di alcune piazze siciliane, dove ha riproposto i suoi successi. La sua presenza alla festa patronale di Marianopoli, in Sicilia, non è passata inosservata ai tantissimi fan che hanno rilanciato il video sui social network.