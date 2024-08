Gaza Trump | ' Israele vinca rapidamente le uccisioni finiscano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'ex presidente americano Donaldha detto ieri di aver consigliato al primo ministro israeliani Benjamin Netanyahu quando si sono incontrati il ;;mese scorso di "ottenerela vittoria" perché "ledevono finire" nella Striscia di. Nella conferenza stampa convocata ieri dain New Jersey, al candidato repubblicano alle Casa Bianca è stato chiesto se incoraggiasse Netanyahu a non accettare un accordo di cessate il fuoco con Hamas. Il tycoon ha negato di averlo fatto, affermando che Netanyahu "sa quello che sta facendo. L'ho incoraggiato - ha spiegato- a farla finita in fretta, 'ottieni la tua vittoria e finiscila'. Deve finire, ledevono finire". Più tardi, in un evento sulla lotta all'antisemitismo,ha criticato gli appelli a una tregua nella Striscia dilanciati da mesi dalla sua rivale democratica Kamala Harris.