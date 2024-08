Fratelli d’Italia festeggia i successi nella lotta all’evasione | Scesa drasticamente negli ultimi cinque anni Ma sono i dati sul 2016-2021

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) “straordinari sul fronte del gettito“. “Otteniamo sempre piùcontro l’evasione“. “scendel’evasione fiscale”. Nonostante l’afa del 16 agosto, un drappello di esponenti della maggioranza è pronto a prendere spunto da qualche dato che andrebbe letto con attenzione per diffondere comunicati a raffica rivendicando presuntidel governo “in contrasto con le sterili polemiche della sinistra”. E collegarli a inesistenti primatial nero, risalenti in realtà come vedremo al, quando Giorgia Meloni era all’opposizione e bollava come “Grande fratello fiscale” ogni misura mirata a scovare gli evasori o migliorare la riscossione.