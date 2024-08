Estate farmaci a rischio | gli errori da non fare a casa o in vacanza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tra le tante cose a cuiattenzione inci sono anche i, talvolta blandi, altre volte salvavita, che è indispensabile conservare correttamente perché siano efficaci e, anche, non dannosi per il nostro organismo. I medicinali infatti temono il caldo, quindi la loro funzionalità può essere compromessa sia insia in auto o in aereo, in presenza di temperature molto elevate. Cosadunque? Come conservarli in modo corretto? Qualida evitare? Lo spiega l’Aifa-Agenzia italiana del farmaco, che in una nota fornisce alcuni consigli essenziali. Occhio alla temperatura Prima di tutto, oltre a controllare la data di scadenza, leggere sempre il foglietto illustrativo, che riporta la giusta temperatura di conservazione. Se non sono specificate particolari condizioni, ivanno conservati in ambienti freschi e asciutti a una temperatura inferiore a 25 °C.