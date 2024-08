Cosenza-Cremonese tifosi della Curva Nord decidono di disertare lo stadio | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Gruppo Anni OttantaMassimiliano Catena di, ha deciso diloin occasionesfida con la, in programma domenica 18 agosto allo“Marulla”, in segno di contestazione nei confronti del club. In un lungo comunicato i motivisofferta decisione. “Se c’è una cosa che purtroppo abbiamo appreso in tredici anni di gestione Guarascio è che al peggio non c’è mai fine. Stupore e sconcerto sono le sensazioni che proviamo di fronte all’ultima genialatasocietà, ovvero l’aumento del prezzo dei biglietti diper la prima giornata di campionato da 16 a 19 euro, con la possibilità che il prezzo durante la stagione venga modificato a seconda dell’importanzapartita. Esattamente come avviene per i treni e gli aerei durante i weekend o le festività.