A Trigoria la scritta | Paulo non si tocca

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ala:”non si” Roma, tifoseria unita per Dybala Dybala infiamma il mercato della Roma, a cavallo di Ferragosto. L’Al Qadsiah fa sul serio per l’argentino che si è preso ancora del tempo per riflettere e rispondere. Intanto i tifosi giallorossi ci provano in tutti i modi a tenerlo. Anella serata di ieri è comparso un messaggio chiaro: su uno dei muri che circonda il centro di allenamento della squadra di De Rossi campeggiava lanon si vende”. I destinatari sono altrettanti chiari: i dirigenti e la proprietà della Roma. L’ex Juve è troppo importante per il futuro del club e neanche avere già in casa il sostituto, Soulé, può essere accettabile per la tifoseria.