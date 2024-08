A Gaza primo caso di poliomielite dopo 25 anni morto un bimbo L’Onu invoca una tregua per vaccinare 640mila minori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nella Striscia diè stata diagnosticata laad un bambino di 10 mesi. Lo rende noto il ministero della Sanità palestinese. Si tratta del25. In precedenza, il segretario generale delAntonio Guterres aveva ammonito sui pericoli diffusione del virus aha quindi chiesto una pausa di 7 giorni nei combattimenti per consentire la vaccinazione dibambini. “La situazione umanitaria aè in caduta libera. Nelle ultime settimane, il virus dellaè stato rilevato in campioni di acque reflue a Khan Younis e Deir al-Balah, ciò significa che il virus è ora in circolazione, con centinaia di migliaia di bambini a rischio”, ha detto Guterres.