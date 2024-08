A che ora Italia-Turchia finale Europei U20 volley femminile | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’affronterà lanelladegliUnder 20 di, che andrà in scena sabato 17 agosto (ore 17.30) alla Hristo Botev di Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale ha sconfitto il Belgio in rimonta per 3-1 nella semiandata in scena nella capitale bulgara e si è così guadagnata il diritto di fronteggiare le anatoliche, che hanno invece regolato la Polonia per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, con in palio il prestigioso titolo continentale di categoria. Le azzurre sono reduci da otto successi consecutivi nel torneo e non vogliono fermarsi al cospetto di una formazione particolarmente insidiosa, ma che non appare insuperabile: le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno dimostrato di essere in possesso di un potenziale tecnico davvero rimarchevole.