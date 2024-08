West Nile morto un 78enne nel Ravennate | quattro i decessi in Italia da maggio L’Ecdc aveva avvertito | Le condizioni meteo favoriranno infezioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Che la tropicalizzazione del clima ci avrebbe portato a confrontarci con un aumento di malattie infettive trasmesse da zanzare, era dato quasi per scontato dagli scienziati. E infatti i casi in Europa aumentano, soprattutto in Spagna e Grecia. L’però registra la quarta vittima daperché dopo venti giorni di agonia, un uomo di 78 anni èa Russi (Ravenna) nella notte tra lunedì e martedì dopo aver contratto l’infezione dal virus. Roberto Ronconi, come racconta Il Resto di Carlino, era un appassionato fotografo edcominciato ad accusare i primi sintomi a metà luglio. Si tratta della seconda vittima in Emilia-Romagna. Dieci giorni fa eraun uomo di 89 anni checontratto il virus a Carpi.