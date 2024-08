Torino la direttrice del carcere minorile Ferrante Aporti dopo le rivolte | Stare stipati in un luogo caldissimo non può portare serenità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Una delegazione del partito Radicale ha visitato ildi, teatro alcune settimane fa, nella notte tra l’1 e il 2 agosto, di una rivolta per la quale sono indagati 15 adolescenti. “in unnon può. Episodi come questo non possono fare altro che rischiare di affossare sempre di più” ha detto laElena Grassi, presente alla visita. “C’e’ un indagine in corso e sarà sicuramente importante verificare tutti glia aspetti”, ha aggiunto Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti. L'articolo, ladelle: “in unnon può” proviene da Il Fatto Quotidiano.