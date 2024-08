Raid Israele a Gaza razzi dal Libano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 9.47 Nel giorno in cui a Doha si riapre il tavolo negoziale per il cessate il fuoco a, il sito israeliano di notizie Ynet riferisce di almeno 5 missili partiti dal Sud delverso la Galilea e di uno lanciato dalla Striscia. Proseguono anche iisraeliani sulla Striscia: è Al-Jazeera a riferire di 3 morti fraCity e Khan Younis. A Nablus, 2 palestinesi uccisi dalle Idf. In serata a Tel Aviv convocato il Gabinetto di sicurezza, a una settimana dalla riunione per una "potenziale situazione di emergenza".