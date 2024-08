Paolini-Potapova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Anastasianel secondo turno del Wta 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Entra in scenamente al secondo round, dopo un bye, la nostra Jasmine, che essendo tra le prime teste di serie del tabellone può usufruire di questo vantaggio. Dopo la medaglia d’oro olimpica conquistata nel doppio a Parigi, si rituffa nel circuito WTA la finalista del Roland Garros e Wimbledon. Non un’avversaria facile per iniziare la campagna americana sul cemento, conche seppur discontinua è una giocatrice in grado di esprimere un ottimo livello di tennis. Al primo turno la russa ha eliminato in tre set la francese Burel. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, giovedì 15 agosto, come 4°incontro dalle 17:00 italiane.