Ius soli scholae o culturae? Le ipotesi in campo

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - È ormai da anni che ciclicamente il dibattito politico si riaccende sulla necessità o meno di modificare l'attuale normativa sulla cittadinanza. Diverse le possibili strade: dallo ius sanguinis, che in sostanza è quello vigente in Italia, allo iusfino allo ius. La legge in vigore, del 1992, prevede che la cittadinanza italiana si acquisti 'iure sanguinis', cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.