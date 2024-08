Ius scholae Tajani | Esiste anche una destra che crede in chi ha altre origini e vive qui Lega e Fdi chiudono | Nessuna riforma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) “La nostra posizione è sempre stata a favore dello ius, che non è una scorciatoia né una cosa di sinistra”. In un’intervista al Messaggero, il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonioalimenta lo scontro nel governo ribadendo l’apertura del suo partito alladella cittadinanza, tema tornato al centro del dibattito grazie ai successi azzurri alle Olimpiadi di Parigi, conquistati in molti casi da atleti italiani di seconda generazione, dalle pallavoliste Paola Egonu e Myriam Sylla ai velocisti dell’atletica Fausto Desalu e Chituru Ali, solo per dirne alcuni. Nonostante vari tentativi di cambiare la legge (sempre abortiti) in Italia vige ancora lo ius sanguinis, cioè la trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori (odi uno solo di essi).