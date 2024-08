Incidente a Verona | bus esce di strada a Parona una vittima e sei feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024)– Un graveha scosso la comunità diquesta mattina, quando un bus della linea urbana è uscito di. Nell’impatto ha perso la vita una donna, mentre altre sei persone sono rimaste ferite. L’è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ma le conseguenze sono state immediatamente drammatiche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che, con grande difficoltà, stanno cercando di estrarre l’autista del bus, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Isono stati prontamente soccorsi dal personale medico del Suem 118, che ha fornito le prime cure sul posto prima di trasferirli nei vicini ospedali per ulteriori accertamenti e trattamenti. La zona dell’è stata isolata per permettere alle autorità di effettuare i rilievi necessari e determinare le cause esatte del sinistro.